Un seism cu magnitudinea 6,6 a lovit marti insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipine, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), iar autoritatile locale sustin ca exista un numar neprecizat de raniti, informeaza AFP. Locuitorii inspaimantati s-au grabit sa iasa in strada dupa cutremurul de la ora locala 09:04 dimineata (01.04 GMT), care a facut cladirile sa tremure. Epicentrul seismului s-a aflat in acelasi sector ca al unui seism cu magnitudinea 6,4 care s-a soldat cu sapte morti in urma cu nici doua saptamani, potrivit USGS, care a precizat ca nu exista un risc de tsunami. Seismul…