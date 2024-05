Primaria Saligny, judetul Constanta, se asociaza cu o firma din Bucuresti pentru construirea unei centrale fotovoltaice

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Oltina, judetul Constanta, a atribuit un contract, prin cumparare directa, pentru pregatirea de proiecte si proiectare in vederea infiintarii unui parc fotovoltaic. Achizitia s a afisat pe 8 mai 2024, iar valoarea achizitiei este de 45.000 lei, conform platformei SEAP. Obiectivul este…

- Suma platita de primaria Silistea este de 10.000 de leiPrimaria comunei Silistea, judetul Constanta, a achizitionat servicii pentru un eveniment muzical cu ocazia sarbatorilor pascale.Firma contractata este Viostefnik, din Mangalia, judetul Constanta.Suma platita de Primaria Silistea este de 10.000…

- Primaria comunei Limanu, judetul Constanta, a anuntat ca a vandut un imobil cu numarul cadastral 112770. Licitatia organizata de primaria Limanu pentru vanzarea imobilului a fost castigata de North Side Properties SRL. Criteriul utilizat pentru determinarea ofertei castigatoare a fost cel mai mare pret…

- Compania Lucris Serv din Piatra-Neamț este specializata in prestarea de servicii in domeniul instalațiilor electrice inca din anul 1997, consolidandu-și expertiza incepand cu anul 2000. Compania ofera soluții fiabile și sigure in domeniul iluminatului stradal, arhitectural și festiv, in proiectare,…

- Primaria Saligny, judetul Constanta, a atribuit, prin cumparare directa, un contract ce vizeaza servicii de DALI Audit energetic pentru eficientizarea energetica a cladirii publice Camin Saligny. Atribuirea a avut loc pe 28 februarie 2024, iar valoarea achizitiei este de 45.000 lei, firma casitagtoare…

- Conform unui extras de incheiere publicat in Monitorul Oficial partea a IV a, nr. 801 din 16 februarie 2024, s au pus bazele firmei Roy Spirit Center SRL. Firma are sediul in localitatea Eforie Nord, judetul Constanta, pe strada Ion Creanga nr. 55. Fondatorul si administratorul societatii este Razvan…

- Primaria Cernavoda, judetul Constanta, a lansat un anunt de licitatie, aceasta urmand a avea loc pe 5 martie 2024. Autoritatea contractanta isi doreste sa achizitioneze lucrari de executie in vederea realizarii obiectivului de investitii Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii…

- BTT Perla Costinestiului s a sesizat in legatura cu monumentul distrus de pe faleza sud din statiunea din judetul Constanta si au precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca o echipa a fost trimisa astazi, 15 februarie, de la Bucuresti la Constanta, pentru verificari.Societatea a alertat si organele…