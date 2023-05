Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Heius a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) urmeaza sa revina PSD odata cu punerea in aplicare a sistemului de rotatie prevazut in protocolul de guvernare dintre PSD si PNL, declarau pentru Profit.ro…

- La un an de la numire, șeful ANAF, Lucian Heiuș, și-a prezentat demisia! Unul dintre motive, nu poate duce la bun sfarșit procesul de modernizare al instituției, susține acesta. El a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. “Regret ca nu pot duce pana la capat procesul…

- Lucian Heiuș și-a dat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. “Mi-am inaintat astazi demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. A fost o onoare pentru mine sa conduc aceasta instituție și le mulțumesc colegilor mei pentru…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat luni seara, 29 mai, ca a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat transmis pe pagina sa de Facebook. Fost parlamentar PNL, Lucian Heiuș a fost numit pe 6 mai 2022 la conducerea ANAF din pozitia de…

- Serviciile fiscale municipale si orasenesti se confrunta cu un aflux de sute de mii de oameni care vin sa-si ia un certificat de atestare fiscala pe persoana fizica, pentru ca se vor depune dosare pentru Casa Verde, desi vorbim deja de doi ani de digitalizare, a afirmat marti, presedintele Agentiei…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, sustine ca angajatii mai putin onesti, care iau „spaga in continuare” arunca o anatema asupra unei intregi institutii, iar acestia trebuie eliminati pe rand. „Sunt aproximativ 20.000 de angajati. Poate ca sunt si mai multi.…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat joi ca vin date de la firmele de curierat și exista "niste stegulete rosii care s-au aprins acolo, ca sunt inca multe lucruri care nu sunt in regula" la comertul online, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Romania a inregistrat in 2022 un grad de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale de 87%, procent care confirma ca marea majoritatea a mediului de afaceri a inteles importanta achitarii taxelor catre stat, sustine Lucian Heius, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, scrie…