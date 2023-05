Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit in primele trei luni din 2023 despagubiri in valoare de 188,7 milioane de lei in contul a 5 falimente din piata asigurarilor. Din aceasta suma, 179,2 milioane de lei, adica mai mult de 94%, au fost platite in contul falimentului City Insurance, anunța,…

- Pentru plata asiguraților, statul va trebui sa aduca bani din buget, pentru ca fondurile gasite de FGA in conturile Euroins „sunt mici”, au explicat surse din FGA și din ASF. Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) administreaza temporar compania Euroins, dupa intrarea acesteia in insolvența. Fondul…

- Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), este audiat, luni, in Senatul Romaniei, in legatura cu falimentul Euroins. Audierea incepe la ora 12. Conducerea ASF se va prezenta in fața senatorilor din Comisia Economica și din Comisia de Buget – Finanțe, care vor lucra in ședința…

- Conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) este așteptata in comisiile de specialitate din Parlament, pentru a da explicații privind retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins Romania. Ședința comuna cu comisiei economica, industrii si servicii și a celei de buget, finanțe,…

- Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație acuza Fondul de Garantare a Asiguraților ca despagubește victimele accidentelor de circulație care și-au valorificat dreptul in instanța și au obținut o hotarare definitiva intr-un termen mai mare de șase luni, termen evident ilegal, imoral și total abuziv.…