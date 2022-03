Nopatea de joi spre vineri, a opta de cand Rusia a declanșat razboiul din Ucraina, s-a dovedit una extrem de grea. Conflictele armate au continuat in mai multe zone, in vizor fiind o centrala atomica, cea mai mare din Europa. Nu s-au raportat depașiri ale nivelului radiațiilor. Este vorba de bombardarea centralei nucleare Zaporijjea din Enerhodar, un oraș de pe raul Dnipro. Centrala asigura aproximativ un sfert din producția de energie a Ucrainei. Potrivit primarului orașului, Dmytro Orlov, centrala nucleara era vineri dimineața in flacari, iar imagini in direct ale camerelor de supraveghere arata…