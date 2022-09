Stiri pe aceeasi tema

- „A treia cursa speciala TAROM urmeaza sa decoleze spre Larnaka (Cipru) in aceasta seara, in jurul orei locale 21.30 pentru repatrierea a aproximativ 97 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, care s-au inscris pana acum pe liste. Aeronava TAROM are o capacitate de 116 locuri…

- Guvernul a transmis, joi, ca numarul total al solicitarilor de sprijin facute de romanii afectați de sistarea zborurilor Blue Air, atat in Call Center-ul MAE, cat și la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei este de 2.663 de solicitari. Dupa ce o cursa TAROM a adus in țara 150 de romani…

- Este a doua cursa pe o care o efectueaza compania TAROM pentru a-i repatria pe romanii care s-au trezit ca le-au fost suspendate zborurile cu Blue Air. Aeronava va pleca in aceasta seara catre Grecia pentru a prelua in jur de 100 de romani, a anunțat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. „O noua…

- O cursa speciala TAROM a adus, azi-noapte, din Israel, aproximativ 150 de romani, afecati de suspendarea zborurilor Blue Air. Cursa a fost anunțata de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „O prima cursa speciala TAROM va decola astazi in jurul orei locale 21:50 catre Tel Aviv (aeroportul Ben…

O prima cursa TAROM va pleca catre Tel Aviv, miercuri seara, pentru a repatria 150 de calatori afecati de suspendarea zborurilor Blue Air, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.