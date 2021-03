Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de persoane au protestat, marti seara, in fata Palatului Cotroceni, venind in mars dinspre Piata Victoriei, unde s-au adunat pentru a manifesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Pentru a treia zi consecutiv, in Bucuresti se protesteaza…

- Este a treia seara de proteste in Romania, mii de oameni fiind di nou pe strazi in marile orașe din țara. UPDATE 22:15 | București | Cateva mii de persoane merg spre Palatul Cotroceni, dupa ce s-au adunat in Piața Victoriei. Coloana atrage din ce in ce mai mulți participanți, pe masura ce inainteaza.…

- Peste 1.000 de bucuresteni au plecat din Piata Universitatii spre Piata Victoriei, in ciuda opozitiei jandarmilor Oamenii scandeaza impotriva Guvernului, impotriva restrictiilor, a lui Raed Arafat si Florin Citu. In aceste momente, in Piata Victoriei, situatia a devenit, brusc, foarte tensionata. Mai…

- Polițiștii protesteaza de ziualor, in fața Guvernului. Cer doar respectarea legii privind salarizarea. Doua sindicate ale politistilor organizeaza astazi proteste, chiar de Ziua Politiei Romane. Actiunile sindicale au loc in mai multe zone din Bucuresti, fara a ocoli insa Piata Victoriei, unde este…

- Polițiștii protesteaza, din nou, fața de masurile de austeritate bugetara Foto: Catalin Radu Polițiștii protesteaza astazi, din nou, fața de masurile de austeritate bugetara promovate de guvern, în 15 locuri din București. Una dintre aceste acțiuni este programata sa înceapa la aceasta ora,…

- Zeci de elevi și studenți din București, Ilfov și Constanța protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei. Mai mulți elevi din Constanța au ajuns in aceasta dimineața la București pentru a protesta in fața Guvernului, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Asociației Elevilor din Constanța,…

- Sindicalistii ”Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, la Bucuresti, in Piata Victoriei, dar si in fata ministerelor Muncii si Sanatatii, scandand lozinci impotriva Guvernului. Protestul este generat de inghetarea salariilor si lipsa unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate. Sindicalistii…