Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de protestatari s au adunat sambata dupa amiaza in Piata Universitatii si tot atatia in Piata Victoriei, pentru a manifesta fata de restrictiile impuse de Guvern, potrivit Romania TV.Doua proteste simultane sunt in desfasurare in Bucuresti, unul in Piata Victoriei, celalalt in Piata…

- Cateva sute de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza in mai multe puncte ale Capitalei - in Piața Universitații, Piața Victoriei și la Obor, pentru a protesta fața de retricțiile impuse de...

- Sute de protestatari s-au adunat din nou sambata dupa amiaza, in Piata Universitatii din Capitala, pentru a-si exprima nemultumirea fata de restrictiile impuse ca masuri pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Unii dintre manifestanti flutura steaguri tricolore, in timp ce altii care au…

- Romanii nemultumiti de restrictiile impuse de autoritati in pandemie au iesit din nou pe strazi, sambata dupa-amiaza. Oamenii s-au strans la fantana de la Piata Universitatii. Numarul participantilor la manifestatie este de circa 200. Manifestantii cer demisia gruvernantilor si-i acuza ca restrictiile…

- Senatoarea Diana Șoșoaca , dar și liderii AUR, George Simion și Claudiu Tarziu, fiecare, cu cate 15.000 de lei in urma protestului anti-restricții de luni, 29 martie, din Capitala, potrivit unor surse citate, de Realitatea PLUS. Aceștia au fost amendați pentru ca au organizat o adunare publica, protestul,…

- Mai multe sute de persoane au plecat in mars spre Piata Victoriei din Capitala, dupa ce initial s-au adunat in Piata Universitatii pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Acolo au facut joncțiunea cu cei care au ramas sa manifesteze in fața Guvernului,…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza, la Iași, fața de masurile adoptate de Guvern in vederea diminuarii raspandirii pandemiei de coronavirus. Multi protestatari nu poarta masca de protectie. Intr-un comunicat de presa trimis astazi, se preciza ca actuala conducere a formațiunii AUR se alatura protestelor…

- In București, dar și in alte orașe din țara, sute de persoane au ieșit din casa indignate de regulile impuse de autoritați. In timp ce in Capitala manifestanții au marșaluit spre Guvern, in Arad oamenii s-au indreptat spre Primarie și au fost și cateva momente tensionate. Peste tot, cei prezenți nu…