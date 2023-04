Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a lansat, joi, apelul de proiecte pentru pepiniere mari, ajutorul oferit detinatorilor publici sau privati de padure putand ajunge la 2 milioane de euro. „Pentru a creste suprafata impadurita, avem nevoie si de puieti, de capacitati de producere a semintelor si a puietilor forestieri”,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca Romania așteapta in continuare acordul scris al partii ucrainene pentru a putea finaliza masuratorile de pe Canalul Bistroe.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Sfantu Gheorghe, ca prin implementarea sistemului de trasabilitate transfrontaliera a deseurilor, Romania si-a asumat un "pionierat" in lupta impotriva traficului ilegal cu deseuri."Garda de Mediu…

- Ministerul Mediului anunta ca, incepand din acest an, Garda Nationala de Mediu va fi dotata cu 46 de sisteme aeropurtate (drone) dotate cu senzori si echipamente pentru inspectie si control. ”Acestea vor furniza informatii in timp util de la diverse evenimente cu impact asupra mediului si vor deveni…

- Am semnat astazi, cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, contractul de finanțare pentru construirea de insule ecologice digitalizate supraterane in municipiul Deva. Proiectul este finanțat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta C3 – Managementul…

- Locuitorii municipiului Piatra-Neamt vor avea asigurate conditii civilizate pentru colectarea selectiva a deseurilor prin intermediul unui proiect ce vizeaza achizitionarea a 100 de insule ecologice digitalizate cu finantare europeana, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, spune ministrul Mediului, Tanczos…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistrita, ca programul "Rabla local", prin care pot fi casate masini mai vechi de 15 ani fara obligatia achizitionarii uneia noi, va demara in luna martie, iar numarul de beneficiari pe fiecare