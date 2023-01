Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala a Poliției Județului Buzau a fost implicata, vineri seara, intr-un accident rutier produs pe DJ 203A, in localitatea Valea Ramnicului din judetul Buzau, in timp ce urmarea un sofer care nu oprise la semnal. Doua persoane – un polițist și un pieton – au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- O mașina de Poliție a fost spulberata intr-un accident, pe un drum național din județul Mehedinți. Cu semnalele acustice și luminoase pornite, agentul a intrat pe contrasens, acolo unde s-a izbit frontal cu un autoturism care circula regulamentar. Accidentul a avut loc pe drumul DN6 pe dealul Balota,…

- O mașina a cazut in Lacul Floreasca, vineri dimineața. In autovehicul se aflau doi barbați, care au fost transportați la spital. Accidentul s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 07.00, pe podul Floreasca. O mașina a cazut in lac și a fost acoperita de apa, imediat ce a daramat gardul de beton.…

- Un barbat a intrat cu masina in portile de acces la Palatul Parlamentului, in noaptea de miercuri spre joi, și pentru ca a devenit recalcitrant cand i s-a cerut sa se legitimeze, a fost incatusat si transportat apoi la spital. „La data de 10 noiembrie 2022, in jurul orei 04:00, un jandarm aflat in…

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…

- Accident spectaculos pe o șosea din județul Galați. Un TIR ucrainean s-a izbit de un stalp, a ieșit de pe carosabil, a lovit o mașina și a intrat in curtea unui localnic. Totul dupa ce șoferul a adormit la volan. Accidentul a avut loc pe DN26, in localitatea Sivita. La fața locului au fost trimise […]…

- Un barbat din județul Suceava este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a condus baut un autovehicul. Dupa ce a fost oprit de poliție, acesta s-a muta pe scaunul din dreapta și a incercat sa-i convinga pe agenți ca nu el a condus autovehiculul, deși era singur in mașina. Potrivit anchetei polițiștilor,…