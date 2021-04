LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, singura echipă din Alba prezentă în campionatele fotbalistice Under 19 și Under 17

LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș, singura echipă din Alba prezentă în campionatele fotbalistice Under 19 și Under 17 După o pauză de un an și jumătate, cauzată de… [citeste mai departe]