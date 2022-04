Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de polițiști, in fața instanței de judecata din Bulgaria. Fostul ministru ar putea afla in scurt timp cand va fi extradata. Intre timp, Adrian Alexandrov a ajuns și el in Bulgaria pentru a-și suține partenera. „Alexandrov a declarat in exclusivitate pentru Antena 3 ca Elena Udrea a avut o cadere in momentul…