UPDATE: Echiba baimareana a pierdut meciul disputat miercuri seara, in compania formației Gloria Bistrița, la trei goluri diferența: 24 – 27. In urma acestui rezultat, handbalistele noastre se vor lupta pentru menținerea in prima liga a handbalului romanesc. Știrea inițiala Fanii handbalului din Baia Mare au ocazia sa-și susțina echipa favorita, miercuri seara, in Sala Polivalenta “Lascar Pana”. Incepand cu ora 18, CS Minaur Baia Mare și Gloria Bistrița se vor intalni intr-o partida importanta pentru ambele echipe. Minaur are nevoie de puncte pentru a se distanța de zona retrogradarii, in timp…