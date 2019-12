UPDATE: Gospodarie cuprinsa de flacari. Inauntru erau mai multi copii, dintre care unul a decedat

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 1 an si 4 luni a murit, iar un altul de 10 ani a ajuns la spital, cu arsuri grave, alti doi frati ai lor fiind salvati, in urma unui incendiu izbucnit, joi, intr-o gospodarie din localitatea Mandresti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati. Potrivit sursei citate, in…

- Pompierii de la Punctul de lucru Șarmașag, alaturi de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Șarmașag, au intervenit in cursul dupa-amiezii de marți, 12 noiembrie, in jurul orei 18, pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Chieșd. Potrivit reprezentanților…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, joi, 17 octombrie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o gospodarie din Slobozia, in apropierea dispensarului din zona. “Doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD de la Detașamentul Piatra Neamț intervin pentru localizarea și stingerea unui…

- Pompierii de la punctul de lucru Sanmihaiu Almașului și Garda de intervenție Hida, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, au intervenit in dimineața zilei de 6 octombrie, ora7.38, cu doua autospeciale, pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-o gospodarie…

- Un accident rutier GRAV a avut loc astazi in jurul orei 11.00, in localitatea Iclod. Doua victime au fost aruncate in afara unei mașini care s-a rasturnat. Garda de Intervenție Blaj intervine cu 1 ASAS, o ambulanța SMURD TIM C și o ambulanța SMURD B2, la un accident rutier pentrecut in localitatea Iclod.…

- Garda de intervenție Sebeș a intervenit la un incendiu izbucnit pe Autostrada A1 in zona municipiului Sebeș. La locul evenimentului a fost trimisa o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2. Nu au fost persoane ranite. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebeș intervine la…

- Ziarul Unirea FOTO: INCENDIU pe Autostrada A1, in zona Sebeș. Intervenție a pompierilor la o autoutilitara cuprinsa de flacari INCENDIU pe Autostrada A1, in zona Sebeș. Intervenție a pompierilor la o autoutilitara cuprinsa de flacari Garda de Intervenție Sebeș intervine la in incendiu autoutilitara…