- FOTO Incendiu puternic la Campeni: O casa situata intr-o zona greu accesibila cuprinsa de flacari Pompierii din Campeni au intervenit sambata, 27 ianuarie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa de locuit. Alarma s-a dat in jurul orei 15.40, cand o casa de pe strada Boncești a fost cuprinsa…

- Un incendiu a izbucnit la o casa de locuit si anexe gospodaresti grajd si bucatarie de vara , in localitatea Tulghes, judetul Harghita.Potrivit ISU Harghita, s au deplasat pentru interventie pompierii militari din cadrul Garzii de Interventie nr. 3 Corbu, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma…

- Incendiu la Oarda de Jos: O anexa, cuprinsa de flacari. Intervin pompierii din Alba Iulia Un incendiu a izbucnit in Oarda de Jos, marți, 16 ianuarie 2024. Alarma a fost data in jurul orei 17.00, iar spre locul incendiului au plecat pompierii din Alba Iulia. Din informațiile preliminarii, incendiul ar…

- Pompierii din cadrul Garzii Baișoara și al Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o cabana situata in localitatea Valea Ierii. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii, care au gasit cabana cuprinsa in totalitate…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin pentru stingerea flacarile care au cuprins compartimentul motor al unui autoturism pe strada Septimiu Albini, din municipiul Cluj-Napoca. Incendiul este lichidat in aceste momente.Din primele date, nu sunt persoane care sa solicite consult…

- INCENDIU la Abrud: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala INCENDIU la Abrud: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu a izbucnit marți, 19 decembrie, la Abrud, unde o locuința a izbucnit in flacari. Secția de pompieri…

- Pompierii au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins o locuința și o parte din acoperișul acesteia, in orașul Rișcani, salvand o butelie de gaz din flacari și prevenind astfel o posibila explozie.

- INCENDIU la Daia Romana: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Daia Romana: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de sambata, 18 noiembrie, la o locuința din Daia Romana.…