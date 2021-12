Stiri pe aceeasi tema

- Edilul din Iași, Mihai Chirica, a fost chemat, vineri, la audieri la DIICOT și a aflat ca este cercetat de-acum și pentru abuz in serviciu in dosarul blocului construit pe un teren concesionat ilegal de Primaria Iași.

- UPDATE – Cercetarile in cazul primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica, au fost extinse in dosarul blocului construit pe Strada Sararie. Edilul a aflat ca este suspectat și de abuz in serviciu, nu doar de savarșirea infracțiunii de omisiunea sesizarii organelor judiciare. El a fost audiat astazi…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica este audiat la sediul DIICOT din Iasi in dosarul blocului construit pe strada Sararie. Edilul este inculpat pentru „omisiunea sesizarii” dar in acest dosar, procurorii nu au suficiete probe pentru a declansa urmarirea penala a acestuia. In aceasta dimineata,…

- Scrisoare a primarului Mihai Chirica adresata angajaților Companiei de Transport Public Iași: Stimati lideri de sindicat, Doamnelor si domnilor, Va trimit acest mesaj pentru a sublinia unele aspecte care privesc Compania de Transport Public Iași in condițiile desfașurarii protestului declanșat marți,…

- Racla cu moaștele Sfintei Parascheva ar putea fi scoasa mai devreme decat in alti ani din Catedrala Mitropolitana din Iasi, pentru a permite accesul unui numar cat mai mare de pelerini sa participe, fara a se crea aglomeratie, a declarat marți primarul Iașului, citat de news.ro . Totodata, Mihai Chirica…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și-ar dori ca pelerinajul organizat de Sfanta Cuvioasa Parascheva sa se desfașoare fara niciun fel de restricții, scrie Antena3 . Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun ca sunt pregatiți sa organizeze Hramul de Sf. Parascheva in cele mai…

- Mihai Chirica, primarul Iașului, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca o decizie privind interzicerea pelerinajului de Sfanta Parascheva, din 14 octombrie, ar fi gresita pentru ca ar „scoate la suprafata miscari extremiste”. Edilul a mai precizat ca nu a fost luata inca o decizie privind modul…