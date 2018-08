Stiri pe aceeasi tema

- Protestul anti-PSD a urcat la un al nivel: utilizatorii cunoscutei aplicații Waze au putut sa vada celebrul mesaj M### PSD direct pe harta de navigare rutiera, sub forma unei paduri la intrarea in municipiul Iași. HotNews.ro a aflat modul in care “raul, ramul” au ajuns sa “dușmaneasca” partidului care…

- Comisia de la Veneția a criticat modificarile aduse legilor justiției. Intr-un raport preliminar, le-a recomandat autoritaților de la București sa regandeasca modul in care se face numirea și revocarea procurorilor-șefi, astfel incat rolurile președintelui Romaniei și al CSM sa fie menținute. Romania…

- Polițiștii din vestul țarii sunt in alerta generala. In aceasta noapte a fost descoperit intr-o padure trupul carbonizat al unui taximetrist din Lugoj.(Console si accesorii gaming) Din primele informații, se pare ca ar fi vorba despre o crima oribila.(CITEȘTE ȘI: INCENDIU VIOLENT LA MANASTIREA ROSIORI…

- La o școala din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, țara Romania, anul 2018, directoarea instituției de invațamant publice le explica copiilor despre harta Ungariei Mari care inglobeaza desigur și o parte din teritoriul Romaniei.

- Peste 2.000 de persoane au participat, duminica seara, la un miting organizat de Rezistenta, Insistam, Initiativa Ro, in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii au scandat lozinci impotriva Guvernului si a PSD, precum "PSD, ciuma rosie", "Hotii, hotii", "Cuib de hoti si mafioti", "Suntem uniti,…

- Chef Florin Dumitrescu aniverseaza patru ani de mariaj alaturi de Cristina, femeia cu care are doi copii. Chef Florin Dumitrescu s-a casatorit in urma cu patru ani cu o blonda superba, Cristina , cea care i-a daruit doua fetițe: Ava și Mia . Binecunoscutul chef aniverseaza astazi patru ani de cand și-a…

- 300.000 de hectare de padure au fost taiate in Romania in perioada 2001-2016, potrivit unei platforme online denumite Global Forest Watch , care publica harti interactive pe baza imaginilor furnizate de sateliti ai NASA, scrie pressone.ro . Judetele in care s-a taiat cel mai mult in cei 15 ani sunt…

- Un nou protest fața de Guvernul PSD are loc, in aceasta seara, in centrul Timișoarei. Aproximativ 500 de persoane au anunțat pe Facebook ca vor participa la evenimentul “Vrem Europa, nu dictatura”, care are loc simultan in mai multe orașe din țara. “De la preluarea guvernarii, coaliția PSD-ALDE nu și-a…