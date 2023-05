Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) precizeaza ca nu se confirma informațiile aparute in spațiul public, privind eventuale descinderi și percheziții la sediul Autoritații și menționeaza ca aceste informații nu sunt altceva decat fake news. Conform unei informații de presa, Autoritatea a colaborat intotdeauna cu toate instituțiile cu atribuții de control ale statului in vederea clarificarii tuturor aspectelor care au legatura cu activitatea desfașurata de Autoritate pentru respectarea legislației in vigoare. Mai mult, A.S.F. a sesizat organele abilitate ale statului ori de cate ori…