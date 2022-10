Stiri pe aceeasi tema

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 24 LIVE TEXT. Volodimir Zelenski susține ca, din informatiile pe care ucrainenii le au, barajul hidrocentralei Kakhovka, din regiunea Herson, a fost minat de teroristii rusi, distrugerea barajului insemnand un dezastru pe scara larga. Mai mult, serviciile secrete din Kiev…

- Rusia a cerut in mai multe randuri sa ia parte la o ancheta internationala cu privire la aceste scurgeri de gaze naturale, in toiul Razboiului rus in Ucraina si pe fondul unei lupte in domeniul gazelor naturale intre Rusia si UE. Presedintele rus Vladimir Putin acuza la 12 pctombrie ca acesta este un…

- ”Specialistii (…) au stabilizat apovizionarea cu energie in toate regiunile Ucrainei”, anunta intr-o postare pe Facebook directorul Ukrenergo, Volodimir Kuritki. Directorul Ukrenergo, Volodimir Kuritki, anunta totodata ca restrictii ale consumului de electricitate nu sunt necesare. ”Continuam sa imbunatatim…

- ”Beneficiarii sunt clari (…). pentru ca (acest incident) consolideaza importanta geopolitica a restului sistemelor de gaze naturale – cel care trece prin Polonia (…) si din Ucraina, pe care Rusia l-a construit pe cheltuiala sa”, a acuzat Vladimir Putin la un forum al energiei, la Moscova. ”Insa si Statele…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 223. Dupa succesul ofensivei din regiunea Harkov, armata ucraineana a strapuns liniile de aparare rusesti si in sud, spre Herson, dupa cum recunosc chiar comandantii inamici. In ultimele ore militarii ucraineni au avansat kilometri intregi pe malul drept al Niprului, acolo…

- Medvedev, care deține in prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe Telegram un nou mesaj prin care amenința Occidentul, avertizand ca Moscova va apara teritoriile din Ucraina care vor fi incluse in Rusia in urma așa-ziselor referendumuri inclusiv prin folosirea…

- Ucraina a amenintat cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea, unde au avut loc mai multe explozii la baze militare rusesti, relateaza AFP. „Acest pod este o structura ilegala si Ucraina nu si-a dat…