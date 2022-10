UPDATE: Angel Tîlvăr, fiul șefului Securității din Vrancea, va fi noul ministru al Apărării Un fost ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni ar putea fi propunerea PSD la conducerea Ministerului Apararii. Absolvent al unei facultați de limbi straine, Angel Tilvar este fiul celui care a condus, inainte de 1989, serviciul județean Vrancea al fostei poliții politice a lui Ceaușescu – Securitatea. Nascut in 1962, Tilvar a terminat cursurile Facultații de Limbi Straine din Galați și ale Colegiului Național de Aparare. Liderii PSD l-au desemnat luni, in unanimitate, drept candidat al partidului pentru funcția de ministru al Apararii. Pana la depunerea juramantului mai are un singur… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

