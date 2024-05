Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au in Romania circa 1800 de militari, a declarat președintele Biden in fața președintelui Iohannis, mulțumindu-i șefului statului roman pentru bunele condiții oferite acestora. Acest subiect a fost atins in timpul intrevederii de la Casa Alba, din data de 7 mai 2024, dintre președinții…

- Premierul l-a atacat verbal pe Mircea Geoana. Marcel Ciolacu l-a facut ipocrit pe secretarul general adjunct al NATO . Ciolacu a fost intrebat, la Prima Tv, daca se asteapta sa candideze la presedintie Mircea Geoana. „Sunt ferm convins ca va candida domnul Geoana. Ce nu suport, nu suport ipocrizia si…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat, sambata, la Congresul Forta Dreptei, ca Alianta Dreapta Unita este „o miscare care va scrie istorie pentru tara” si care va da „o lectie” PSD si PNL, mentionand ca in 9 iunie se va da o batalie clara intre „dreapta moderna si stanga ce aduce saracie”. „Sa-i…

- Vlad Popescu Piedone preia ștafeta de la senior și candideaza la Primaria Sectorului 5. Acesta se pare ca are și sprijinul tatalui sau, Cristian Popescu Piedone. Intr-un mesaj transmis pe Facebook, Cristian Popescu Piedone iși arata susținerea fața de Vlad Popescu Piedone. Potrivit edilului, tanarul…

- Sondajul, realizat de Avangarde, la comanda PSD și PNL, arata faptul ca mai mult de jumatate dintre romani sunt de acord cu comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Acelasi sondaj mai arata ca PSD ar obtine 31% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European, iar PNL 20%, urmat de AUR…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca, daca liberalii vor decide sa se retraga de la guvernare, iși va da demisia. Și anume iși va depune mandatul de prim-ministru. „Eu am intrat in acest proiect dupa o discutie, inclusiv cu presedintele Romaniei, ca vom duce aceasta coalitie si aceasta guvernare cel putin…

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat miercuri scenariul ruperii coaliției de guvernare, pe fondul blocarii negocierilor PNL si PSD privind comasarea alegerilor. Aflat intr-o vizita de lucru la Roma, Marcel Ciolacu a fost intrebat despre ideea vehiculata cu privire la ruperea coalitiei de guvernare. Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu sustine ca, daca liberalii vor decide sa se retraga de la guvernare, el isi va depune mandatul de prim-ministru. ”Daca ne suparam ca nu mai avem prim-ministru, cu toate ca am avut prim-ministru timp de trei ani si jumatate, avand un scor electoral de 20%, si ni se pare normal…