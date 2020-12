UPDATE. Alegeri parlamentare în diaspora 2020. S-au deschis urnele în Noua Zeelandă și Australia. 740.000 de români, așteptați să voteze Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 23:00: S-au deschis secțiile de votare in Australia Australia a deschis secțiile de votare și mai mulți romani de pe insula s-au prezentat la urne pentru a-și exprima votul. Anul acesta, la fel ca și in urma cu patru ani, au fost deschise șase secții de votare in Australia: Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney și Brisbane. Prima sectie de votare s-a deschis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate s-ar putea prezenta sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. In cazul celor din strainatate, vor avea de ales un numar de 2 senatori si 4 deputati. Prima sectie de votare se va deschide…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis luni, 16 noiembrie 2020, catre Autoritatea Electorala Permanenta, in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 208/2015, propuneri pentru organizarea a 748 de sectii de votare in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din acest an,…

- Datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca productia industriala a scazut cu 0,4% in zona euro si a inregistrat o crestere zero in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus…

- În primele noua luni în România s-au înmatriculat 47.000 de mașini noi pe benzina, 22.000 diesel și aproape 1.400 de mașini full-electrice, iar la nivelul UE au fost 3,5 milioane de mașini pe benzina și 2 milioane de mașini diesel. Electricele au cel mai bun an, cu 290.000 de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 6.852 de romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV–2 (coronavirus). Situația este urmatoarea: 1.934 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 3.018 in Germania, 159 in Marea Britanie, 36 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia,…

- Vineri au fost raportate, la nivel mondial, 413.121 de cazuri de Covid-19, ceea ce reprezinta un record conform rapoartelor autoritatilor sanitare, de la inceputul pandemiei, conform Worldmeters. In Europa, SUA si Canada, numarul cazurilor depistate a crescut brusc intr-o saptamana, cu 44%, respectiv…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, informeaza AGERPRES . Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai multe cereri…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 6.812 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.999 in Germania, 159 in Marea Britanie,…