- Yossi Barkshtein, angajat al firmei israeliene Black Cube, la care ar fi urmat sa ajunga date confidentiale despre persoane din familia si anturajul Laurei Kovesi, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DIICOT, el fiind condamnat de Tribunalul Bucuresti la 2 ani si 10 luni de inchisoare…

- Astazi, de Ziua Copilului, a fost distractie la superlativ in resortul de lux Phoenicia, din nordul statiunii Mamaia. Si nu numai pentru micutii turistilor veniti pe litoral, ci si pentru aproximativ 250 de copii institutionalizati de pe raza judetului Constanta. Pret de cateva ore, acestia s-au distrat,…

- Fostul deputat PSD de Vaslui Dan Bordeianu a fost condamnat definitiv la doi ani și opt luni de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu si fals in inscrisuri sub semnatura privata, dupa ce ar fi prejudiciat bugetul unei comune, alaturi de soția sa și de primar, de patru milioane…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache: „Este un minimum pe care il putem face pentru ca frații noștri sa simta ca le suntem aproape nu doar cu vorbe frumoase, ci și cu fapte pe masura” Primaria Sectorului 1 vine in ajutorul acelor romani din Basarabia care traiesc la limita saraciei. La inițiativa primarului…

- Fiul lui Dan Adamescu, Alexander, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, afirma surse judiciare pentru Libertatea.ro Mai precis, spun sursele citate, Adamescu…