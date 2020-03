Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Un nou caz de imbolnavire cu coronavirus a fost depistat in județul Mureș, dupa ce in urma cu o ora o femeie din Capitala era depistata pozitiv. Este vorba de un pacient de Mureș, de 71 de ani. Astfel, Romania ajunge la 15 pacienți cu Covid-19. Autoritațile au fost deja masuri extreme pentru…

- "Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului. Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata vindecata dupa ce doua teste, efectuate la un interval de 24 de ore…

- Numarul deceselor și al persoanelor bolnave cu noul tip de coronavirus a explodat peste noapte in China. Peste 200 de morți și 14 mii de noi pacienți au fost confirmați in ultimele 24 de ore. Asta dupa ce oficialii chinezi au schimbat metoda de diagnosticare.

- O proportie de 41% dintre primii 138 de pacienti diagnosticati cu coronavirus intr-un spital din Wuhan, China, ar fi fost infectati chiar in spitalul respectiv, arata un studiu publicat vineri in revista medicala JAMA, potrivit unui articol publicat de medicul Tom Frieden pe site-ul CNN preluat de…

- Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internați luni intr-un spital specializat construit in doar zece zile in Whuan, epicentrul epidemiei cu noul tip de virus, relateaza site-ul agenției The Associated Press, conform Mediafax.Spitalul Huoshenshan și o alta instituție medicala,…

