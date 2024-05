Un caz cu suspiciuni cutremuratoare a ajuns in atenția autoritaților din Mehedinți. Sunt acuzații grave ce planeaza in dreptul a doi barbați, care au ajuns sa fie in prima faza reținuți, iar apoi arestați. Caz de-a dreptul șocant in Drobeta Turnu Severin! Sunt acuzații grave ce planeaza in cazul unui instructor al unei școli pentru […] The post Caz cutremurator in Mehedinți: un profesor și un paznic al DGASPC, reținuți dupa ce ar fi abuzat mai mulți copii first appeared on Ziarul National .