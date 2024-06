Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator la Iași. Un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Raducaneni a fost trimis in judecata pentru viol. Este acuzat ca, in anii 2015 – 2017, a violat in repetate randuri o minora pe care a amenințat-o cu moartea daca va vorbi despre faptele petrecute. Un procuror din Raducaneni…

- Un complet de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat, miercuri, definitiv pe fostul ministru al Economiei Adriean Videanu (63 de ani) in dosarul deschis de DIICOT in 2012 privind achiziția de gaze de la stat de catre compania afaceristului Ioan Niculae. Și Niculae a fost achitat in dosar.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, ca mostenitorii titularului de cont decedat au dreptul sa obtina furnizarea, de catre institutiile bancare, a informatiilor protejate de secretul bancar, pentru perioada anterioara decesului, numai in masura in care justifica scopul pentru care le pretind.…

- Termenul de preaviz prevazut de Codul Muncii incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului, a decis, luni, Inalta Curte de Casatie si Justitie. “Admite recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului si, in consecinta, stabileste…

- Judecatoarea care ar fi umilit familiile victimelor tragediei din stațiunea 2 Mai ramane in procesul lui Vlad Pascu. Cererea de abtinere a acesteia a fost respinsa, vineri, iar decizia instantei este definitiva. “Respinge, ca nefondata, cererea de abtinere formulata de catre doamna judecator Popoviciu…

- Magistrații din Franța au respins definitiv solicitarea autoritaților romane de a-l extrada pe Paul Philippe al Romaniei, condamnat definitiv, in decembrie 2020, la trei ani și patru luni de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu,…

- Partidul REPER a anunțat marți ca excepția de neconstituționalitate ridicata in cadrul unei contestații depuse la Inalta Curte de Casație și Justiție privitor la decizia Biroului Electoral Central de a elimina reprezentantul REPER din BEC a fost reținuta de ICCJ, care a dispus transmiterea spre soluționare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a validat, marți, Alianța Dreapta Unita USR – PMP – Forța Dreptei, care fusese respinsa de Biroul Electoral Central. Decizia este definitiva, ceea ce inseamna ca Alianța Dreapta Unita poate participa la alegerile europarlamentare și locale. „Admite contestatia…