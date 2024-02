Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mari orașe ale lumii ar putea fi la doar cateva luni distanța de a ramane fara apa. Este vorba despre Mexico City. Alejandro Gomez a ramas fara apa curenta de mai bine de trei luni. Uneori apa curge timp de o ora sau doua, dar doar un mic firicel, abia suficient pentru a umple cateva…

- Autoritațile din Timișoara au dat alarma, dupa ce au fost descoperite scurgeri radioactive in perimetrul unei instituții publice. Este alerta la Timișoara , acolo unde autoritațile au descoperit scurgeri radioactive in perimetrul unei instituții publice! Mai mult, aceasta este situata langa un bloc…

- ​Autoritațile incearca, de ani buni, sa rezolve criza medicilor din sistemul medical, dar fara succes. Recent, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat și el pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar

- Rețeaua infracționala condusa de Duduianu instala dispozitive de skimming in magazine, prin care clona cardurile pentru ajutor social acordate familiilor sarace. Sistemul era foarte ingenios pentru ca oamenii din rețea cumparau aceleași produse esențiale, inclusiv lapte praf, pentru ca apoi sa le vanda…

- Autoritatile mexicane au relansat compania aeriana de stat Mexicana de Aviacion, la aproape 20 de ani dupa ce a fost privatizata, informeaza Rador Radio Romania.Compania, care a dat faliment in anul 2010, a fost rascumparata in luna august de guvern pentru putin sub 50 de milioane de dolari. Acum…

- Universitatea din Innsbruck, Austria, a fost tina unui atac cibernetic care a pus in mainile unor hackeri neidentificati datele a 23.000 de studenti, a anuntat luni universitatea, conform DPA. Datele furate includ nume, date de nastere, precum si adrese de resedinta si de e-mail, a precizat aceasta.…

- In cadrul ședințelor consiliilor locale, raionale și municipale va putea fi utilizat sistemul de vot prin mijloace electronice. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost adoptat, astazi, in lectura a doua, cu votul a 56 de deputați. Potrivit autorilor proiectului de lege, deputații Fracțiunii…