Unul dintre cele mai aglomerate din lume metrouri, testează vagoanele fără scaune sa introduca vagoane fara locuri, pentru a reduce aglomerația din timpul orelor de virf. Programul pilot, care urmeaza sa inceapa in ianuarie, va implica eliminarea locurilor din doua vagoane din trenurile de metrou care circula pe doua dintre cele noua linii majore ale capitalei sud-coreene la orele de virf, dimineața și seara, a anunțat miercuri compania de metrou din Seul, transmite digi24.r Citeste articolul mai departe pe noi.md…

