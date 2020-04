Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Râța, antreprenor român cu afaceri de milioane de euro în Belgia, va participa marți, 31 martie de la ora 13.00, la o intalnire online realizata la distanța și va discuta despre efectele crizei coronavirus asupra companiilor sale din țara și din Bruxelles, despre diferențele…

- Managerii companiilor din Statele Unite au sarcina monumentala de a gasi modalitati eficiente pentru a coordona angajatii de la distanta si de a-i tine in siguranta si calmi, in contextul masurilor luate pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus, scrie publicatia The Wall Street Journal."Raspandirea…

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a anuntat astazi, prin intermediul unei postari video pe pagina de socializare a aeroportului iesean, ca mai bine de jumatate dintre angajati vor fi trimisi in somaj tehnic, aceasta fiind prima institutie din judet care anunta luarea unor…

- Peste 80 dintre angajații din aparatul propriu al Consiliului Județean Suceava lucreaza deja de acasa, de saptamana trecuta. Administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, a declarat ca masura a fost luata a doua zi dupa instituirea starii de urgența in Romania, pentru toți angajații…

- In 43% dintre companiile industriei, un procent cuprins intre 90 – 100% dintre angajați lucreaza de acasa in aceasta perioada. 20% dintre companii au raspuns ca in jur de 70 – 80% dintre angajații lor lucreaza acum de acasa, in timp ce in 16% dintre companii procentul angajaților care lucreaza la domiciliu…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat miercuri, 11 martie, sistarea activitaților cu studenți in universitați pana la data de 31 martie. “Activitatea fata in fata cu studentii, in cadrul universitatilor, este sistata pana in 31 martie. (…) S-a ridicat si problema…

- Criza coronavirusului schimba modul de lucru și in cele mai mari companii din industria auto romaneasca: deplasarile cu avionul sunt limitate la maxim, evenimentele interne au fost suspendate, angajații care nu sunt in producție pot lucra și de acasa, iar ședințele obișnuite sunt inlocuite cu videoconferințe.…

- Romania are deja cazuri de coronavirus confirmate, iar situatia poate evolua in orice directie de aici inainte, iar asta depinde doar de felul in care Romania va reactiona.Reprezentantii USR, spun ca asteapta masuri concrete din partea autoritatilor astfel incat sa fie stopata raspandirea virusului."Depindem…