Unul dintre cei mai căutați infractori din Marea Britanie, David Ungi, a fost arestat în Spania după șapte ani de căutări Unul dintre cei mai cautați barbați din Marea Britanie a fost arestat in Spania, dupa șapte ani de cautari. David Ungi, in varsta de 30 de ani, a fost reținut intr-un centru comercial in legatura cu impușcarea mortala a unui adolescent, noteaza The Sun. De asemenea, joi, polițiștii au arestat alți trei barbați in Coin, Malaga, și au confiscat o arma, un Ruger de 9 mm și muniție. Ungi se afla pe lista celor mai cautate persoane de catre National Crime Agency de cand Vinny Waddington, in varsta de 18 ani, a fost impușcat in Liverpool in 2015. Domnul Waddington a fost impușcat prin geamul unei mașini… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

