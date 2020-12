Omul de afaceri constanțean Corneliu Idu, prezent de mulți ani in topul Forbes al celor mai bogați romani, a murit in dimineata de 1 Decembrie 2020, rapus de Covid-19. El era internat de trei zile in spital, a transmis adevarul.ro. Idu avea 70 ani, fiind nascut in anul 1950, la Tuzla. Locuia in Eforie, oras […] Articolul Unul dintre cei mai bogați romani a murit dupa ce s-a imbolnavit de COVID 19. Milionarul a sprijinit-o pe Simona Halep la inceputul carierei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .