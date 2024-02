Stiri pe aceeasi tema

- Situația din estul R.D. Congo, unde au loc confruntari violente intre mercenari in gruparea lui Horațiu Potra (afiliata guvernului local) și rebelii M23 antrenați din exterior, se agraveaza. Potrivit unor surse din randul forțelor afiliate guvernului Congo, patru romani au murit și 30 sunt raniți grav…

- Un roman a murit și un altul a fost ranit in confruntarile violente din Congo. Lupte greme intre rebelii lui Horațiu Potra și M23Confruntari violente se desfașoara de cateva zile in estul R.D. Congo, lupte in urma carora doi romani, mercenari in gruparea lui Horațiu Potra (afiliata guvernului) au…

- Medicii legiști au stabilit ca fosta soție a șefului liberal al Consiliului Județean Cluj a murit de malarie, au relatat marți, 6 februarie, Antena 3... The post Fosta soție a președintelui CJ Cluj a murit de malarie, dupa ce s-a intors din Zanzibar. Alți 10 romani au fost infectați in ultimele luni…

- Medicii legiști au stabilit ca fosta soție a șefului liberal al Consiliului Județean Cluj a murit de malarie, au relatat marți, 6 februarie, Antena 3... The post Fosta soție a președintelui CJ Cluj a murit de malarie, dupa ce s-a intors din Zanzibar. Alți 10 romani au fost infectați in ultimele luni…

- Un tragic accident rutier a zguduit localitatea Peleșul Mare vineri seara, 2 februarie, cand un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a parasit partea carosabila și s-a izbit violent de un stalp electric. In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat…

- Trei prieteni au murit, aparent in acelasi timp, intr-un mod misterios, dupa ce s-au uitat la un meci. Un alt prieten, in casa caruia s-au uitat la televizor, nu a mai iesit din casa doua zile, cadavrele prietenilor sai fiind in curte.

- Un incident teribil a ingrozit comunitatea din vestul țarii. Un tanar a fost condus in sediul Poliției pe picioarele proprii și a ieșit pe targa, decedand la scurt timp. Ancheta a relevat faptul ca barbatul a fost batut cu bestialitate, leziunile suferite provocandu-i moartea. Procurorii au informat,…

- O fetita de 4 ani care se afla in grija unei femei de 71 de ani, asistent maternal din localitatea Masloc, judetul Timis, a murit, dupa ce ar fi cazut din pat si s-ar fi lovit la cap. Politistii au intocmit dosar penal pe numele femeii, noteaza news.ro.Potrivit anchetatorilor, fetita de 4 ani ar fi…