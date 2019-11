Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce locatarilor unuia dintre blocurile evacuate in Timișoara li s-a permis miercuri sa se intoarca acasa, autoritațile au decis sa ii evacueze din nou, chiar daca nu s-a identificat depașirea indicatorilor de substanțe toxice. Inițial, reprezentanții ISU Timiș anunțau, miercuri, ca locatarii celui…

- O echipa din cadrul Ministerului Apararii Nationale se va deplasa la Timisoara, in cursul zilei de joi, pentru a face verificari suplimentare cu echipamente specializate in blocurile de garsoniere unde s-a facut dezinsectie si deratizare cu substanta toxica Delicia - Gastoxin.

- Pompierii timișoreni acționeaza pentru inlaturarea efectelor otravii pusa in mai multe locații de firma care a facut dezinsecția in blocul de pe Miorița 8 din Timișoara. Salvatorii au terminat neutralizarea in blocul de pe strada Vaida Voievod numarul 1 și se vor muta pe strada Miorița la numarul patru.…

- Autoritațile au reevaluat situația in cele trei blocuri din zona Complexului Studențesc din Timișoara care au fost evacuate total sau parțial dupa descoperirea substanțelor toxice aparute in urma unei deratizari și dezinsecții efectuate necorespunzator. Astfel, dupa ultimele verificari s-a decis ca…

- SCM Timisoara a fost invinsa pe teren propriu de campioana la zi a Romaniei, CSM Oradea. „Leii oradeni” s-au impus in fata celor banateni cu 84-86, la capatul unui joc pe care l-au controlat. Alb-violetii au acum trei esecuri consecutive in campionat. Primul sfert in duelul „leilor” s-a incheiat in…

- Cat de importanta este forma sprancenelor? Ei bine, atat la femei, cat si la barbati, este elementara, caci ele pot schimba complet fizionomia fetei. Anul acesta s-au purtat sprancenele cat mai naturale, iar trendul pare ca se mentine si pentru 2020. Uitati de tatuajele permanente care nu fac decat…

- O femeie de langa Timisoara a lansat pe Facebook un apel pentru gasirea fiicei sale care a plecat vineri, 6 septembrie, de acasa si nu a mai fost de gasit. In final, mama a dat de urma adolescentei, dar fata nu vrea sa se intoarca momentan acasa.