Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj: Peste 20% dintre angajații romani iau in calcul o schimbare totala in cariera, din cauza pandemiei. Domeniile considerate cele mai sigure in fața crizei Peste 20% dintre angajații romani spun ca iau serios in calcul sa-și schimbe domeniul de activitate din cauza efectelor pandemiei de Covid-19,…

- Peste jumatate dintre angajații romani sunt foarte ingrijorati de cresterea infectarilor cu coronavirus, dar susțin ca o noua stare de urgenta ar distruge economia Mai bine de jumatate (55%) dintre angajatii romani se declara foarte ingrijorati de cresterea numarului de imbolnaviri cauzate de coronavirus,…

- Doar 4 din 10 angajati romani au planuri de concediu pentru acest an, iar peste 80% raman in tara, ingrijorati de pandemie, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Potrivit studiului, 25% au declarat ca in lunile de restrictii veniturile familiei au scazut cu pana la 25%,…

- Aproape trei sferturi dintre angajații romani nu și-au luat anul acesta concediu de odihna, dar 42% dintre ei planuiesc totuși sa faca o cerere in acest sens in perioada urmatoare, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Ingrijorați mai ales ca lumea s-a relaxat prea mult…

- Politistii BCCO din Sibiu, Alba, Hunedoara si Teleorman, sub coordonarea DIICOT Sibiu, au descins miercuri in zeci de locatii din trei judete, pentru destructurarea unei grupari specializate in inselaciuni privind plasarea fortei de munca.

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare, considera…