UNTOLD a adus în Cluj-Napoca peste 35 de milioane de euro Organizatorii UNTOLD anunta ca, in urma festivalului, care a avut loc in perioada 9-12 septembrie, peste 35 de milioane de euro au ramas in Cluj-Napoca.



"Din cei peste 265.000 de participanti, cati au fost in acest an in toate cele 4 zile, unii dintre ei mai pot fi vazuti inca pe strazile orasului Cluj-Napoca. Organizatorii estimeaza ca, din totalul participantilor, 25% sunt din judetul Cluj, 15% din strainatate, iar restul de 60% venind din toata Romania. Si anul acesta au fost prezenti participanti din peste 100 de tari ca Germania, Franta, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Italia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

