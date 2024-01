Universitățile riscă să-și piardă acreditările. Ce prevede noul proiect al Ministerului Educației Universitatile in cadrul carora nu sunt respectate normele de etica si deontologie la obtinerea documentelor si titlurilor universitare pot fi sanctionate, urmand a primi de la avertisment public pana la retragerea unor acreditari sau chiar suspendarea dreptului institutiei de invatamant superior de a organiza sustineri de teze de abilitare pe o perioada de la unu […] The post Universitațile risca sa-și piarda acreditarile. Ce prevede noul proiect al Ministerului Educației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatile in cadrul carora nu sunt respectate normele de etica si deontologie la obtinerea documentelor si titlurilor universitare pot fi sanctionate - de la avertisment public pana la retragerea unor acreditari sau chiar suspendarea dreptului institutiei de invatamant superior de a organiza sustineri…

- Decizia Consiliului Uniunii Europene din 30 decembrie 2023 privind admiterea Bulgariei si Romaniei in Schengen cu frontierele aeriene si terestre din 31 martie 2024 a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE. Aceasta inseamna ca intra oficial in vigoare. Potrivit documentului, Consiliul „depune eforturi…

- Un deputat membru al partidului Reper, condus de Dacian Cioloș, a inițiat un proiect de lege prin care este interzisa candidatura la principalele functii in stat, precum si participarea la ceremonii oficiale a demnitarilor sau functionarilor care au ocupat functii in conducerea Partidului Comunist Roman…

- Proiect pe fonduri europene la Bacau. Mai multe banci au fost montate cu spatele la strada, intr-o stație de autobuz. Imaginile au starnit un val de ironii pe paginile de socializare. The post Dorel lovește la Bacau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Senatorul USR Silvia Dinica a depus o initiativa legislativa prin care se limiteaza numarul de ore pe care studentii il pot petrece zilnic la facultate, in conditiile in care s-au primit reclamatii ca programul de cursuri intr-o zi la unele facultati ajunge chiar si la 12 ore, informeaza un comunicat…

- O parte dintre deținuții Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud care iși continua studiile vor primi bursa de merit din partea Ministerului Educației, anunța Alba24. Este vorba despre deținuții care sunt inchiși la Aiud și care au dorit sa continue școala. In total, la inchisoarea din Aiud, in luna…

- Și mașinile parcate regulamentar ar putea fi ridicate de autoritați. The post Proiect de ordonanța, aflat in dezbatere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .