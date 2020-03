Universitatea Suceava supendă activitatea didactică până la 1 aprilie Consiliul de Administrație al Universitatii ”Stefan cel Mare” din Suceava a decis, miercuri, dupa analiza evoluției situației generate de raspandirea in Romania a noului coronavirus COVID-19 suspendarea, pana in data de 1 aprile, a tuturor activitaților didactice care implica intalnirea fața in fața intre cadre didactice și studenți.In perioada de suspendare, titularii de curs, seminar și proiect vor transmite studenților, prin mijloace electronice, suporturile de curs, seminar și proiect.In cazulcursurilor, seminariilor sau proiectelor pentru care susținerea activitațiididactice nu poate fi efectuata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

