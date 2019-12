Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a anunțat o conferința de presa, la care va participa Giorgiana Hosu, procurorul șef adjunct. Reprezentanții instituției nu au facut insa public și subiectul intalnirii cu presa.DIICOT organizeaza in scurt timp o declarație de presa, dar nu a comunicat și subiectul pe care il va aborda.”Biroul…

- Zece persoane din judetul Prahova, suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, au fost retinute pentru 24 de ore de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)…

- Astazi, 6 noiembrie 2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași efectueaza un numar de 36 de percheziții domiciliare.

- La data de 06.11.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi efectueaza un numar de 36 de perchezitii domiciliare…

- La data de 31.10.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatului C. C. ndash; F. si a inculpatei G. E. ndash; I., pentru savarsirea infractiunilor…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda, in Satu Mare, 100 de pastile de ecstasy. Potrivit unui comunicat al DIICOT, vineri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial…

- In noaptea de 02 03.10.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Braila impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila si Brigazii de Combatere a Criminalitatii…