Universitatea Politehnica Timișoara oferă cursuri de pregătire gratuite la matematică pentru elevii ultimului an de liceu Și in acest an, Universitatea Politehnica Timișoara vine in sprijinul elevilor de liceu, oferindu-le cursuri gratuite de pregatire la matematica, utile atat pentru cei care doresc sa urmeze una dintre facultațile instituției, cat și pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Lecțiile de matematica se organizeaza in perioada 27 februarie – 5 iunie. Chiar daca sunt adresate ... The post Universitatea Politehnica Timișoara ofera cursuri de pregatire gratuite la matematica pentru elevii ultimului an de liceu appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

