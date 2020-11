Universitatea din Craiova va asigura tablete pentru studenți, din fonduri europene Cursurile online reprezinta o provocare și pentru Universitatea din Craiova, in privința asigurarii dotarilor necesare studenților. Pentru cursanții cu probleme sociale, Universitatea din Craiova a facut acte adiționale la proiectele educaționale pe care le are in derulare și le-a oferit tablete și servicii de internet și anunța ca va face in continuare astfel de achiziții tot din fonduri europene. In prezent, cateva zeci de studenți cu probleme sociale au tablete oferite de Universitatea din Craiova, pentru a participa la cursurile online. ”Universitatea din Craiova identifica solutii institutionale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

