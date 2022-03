Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I” din Timișoara a accesat, alaturi de un partener din Serbia fonduri in valoare de 1,1 milioane de euro pentru proiectul „Cross-border network for education and research of natural resources’’ – NeteRNR-RORS 279. Partener…

- In aceste momente grele pentru vecinii nostri de la Nord, o mare institutie de invatamant din Timisoara vine in ajutorul celor care fug de razboi. „Comunitatea academica a Universitații de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara va continua sa fie…

- Alianța Timișoara Universitara (ATU), ce reunește cele patru mari instituții de invațamant superior din oraș (Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș”, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului…

- SAVARSIN. Majestatea Sa Margareta a primit, la Castelul Regal de la Savarșin, o delegație a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara (condusa de rectorul Cosmin Alin Popescu), alaturi de colaboratori de la Fundația Colecția Familiei…

- Marți, 22 februarie 2022, Majestatea Sa Margareta a primit la Castelul Regal Savarșin o delegație din partea Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara, alaturi de colaboratori de la Fundația Colecția Familiei Regale și de la Ocolul…

- Luni, 7 februarie 2022, Majestatea Sa Margareta a primit, la Castelul Regal Savarșin, o delegație din partea Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara, alaturi de colaboratori de la Fundația Colecția Familiei Regale. Cu…

- In data de 13 ianuarie 2022, la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara, sub auspiciile Senatului Universitar, ale Rectorului Cosmin Alin Popescu, ale Presedintelui Senatului Gheorghe Darabuș, a avut loc conferinta de omagiere…