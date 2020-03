Universitatea Craiova şi-a suspendat activitatea până la 21 aprilie Clubul Universitatea Craiova a decis sa-si suspende activitatea începând de sâmbata pâna pe 21 aprilie, data la care intentioneaza sa efectueze un cantonament pentru a pregati finalul de Play-Off sau noul sezon competitional, în functie de deciziile ce se vor lua la nivel de organizator de competitie.



"În functie de evolutia situatiei pandemiei de COVID-19, data programata pentru reunire poate suferi modificari în sensul devansarii sau amânarii acesteia", a anuntat clubul craiovean.



Având în vedere pericolul epidemiologic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 și luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, Federația Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competițiile pana la data de 31 martie ...

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care l reprezinta virusul COVID 19 si luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Romana de Fotbal a decis, ieri, sa suspende toate competitiile, masculin si feminin, precum…

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 și luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, Federația Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competițiile pana la data de 31 martie 2020. Federația…

- Federatia Romana de Fotbal a decis, joi, suspendarea tuturor competitiilor fotbalistice pe teritoriul Romaniei pana la 31 martie avand in vedere deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind pericolul epidemic pe care-l reprezinta virusul COVID-19.…

- „Având în vedere pericolul epidemic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 si luând în considerare deciziile luate în ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Româna de Fotbal a decis sa suspende toate competitiile…

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 si luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competitiile pana la data de 31 martie 2020, informeaza…

- Meciul de fotbal dintre Metalurgistul Cugir și FC Unirea Dej NU se va mai disputa! Federația Romana de Fotbal (FRF) a decis suspendarea tuturor competițiilor fotbalistice pe teritoriul Romaniei. Partida de la Cugir, dintre Metalurgistul și Unirea Dej, ar fi urmat sa aiba loc sambata, cu incepere de…

- ​Federatia Româna de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori organizate de FRF si asociatiile judetene de fotbal pâna la redeschiderea scolilor, potrivit site-ului FRF.Luni, 9 martie, a avut loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta…