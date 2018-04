Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va transmite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care cere detalii despre nota din 2012 ce contine nume ale unor persoane cu probleme penale, documentul fiind confirmat de Ministerul Justitiei.

- Viorica Dancila a avut o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, care a reușit, in stilu-i caracteristic, sa faca mișto de ceea ce se intampla in Romania: schimbarile frecvente ale premierilor.”Europa nu are niciun fel de secret pentru Viorica Dancila. E al cincilea…

- Independenta Justitiei romanesti este intangibila, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca se va implica total pentru aceasta chestiune. "Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a…