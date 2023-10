Stiri pe aceeasi tema

- Austria isi suspenda ajutorul pentru palestinieni, in valoare de aproximativ 19 de milioane de euro, ca raspuns la atacul gruparii islamiste Hamas contra Israelului, a anuntat luni ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, relateaza Reuters și Agerpres. In ultimii ani, Partidul Popular (OVP),…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) afirma ca au lansat atacuri aeriene multiple impotriva infrastructurii critice a Hamas. Printre țintele atacate se numara și o moschee din regiunea Jabaliya, care era utilizata drept „resursa operaționala"

- O reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU va fi convocata in urma celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, a anunțat Ministerul de Externe al Braziliei, potrivit Sky News . Zeci de persoane au murit si sute au fost ranite, dupa atacul gruparii Hamas din Fasia Gaza, scrie…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca urmarește indeaproape evoluția situației din Israel și condamna cu fermitate tirurile de racheta lansate din Fașia Gaza și al infiltrarii militanților pe teritoriul israelian, care escaladeaza suplimentar situația de securitate din Orientul…

- "Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac", a transmis președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj postat…

- In cea de-a doua zi a vizitei la Bruxelles, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, s-a intilnit cu vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Jourova. In cadrul discuțiilor, ministra Justiției a trecut in revista evoluțiile privind reforma jusției și acțiunile intreprinse pentru a spori increderea…

- Uniunea Europeana ia act de decizia privind extinderea BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) și colaboreaza individual cu membrii acestei asociații. Aceasta declarație a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa la Bruxelles de catre reprezentantul serviciului de politica externa…

- Transportul rutier de marfuri in Uniunea Europeana s-a aflat in 2021 și 2022 peste nivelurile inregistrate inainte de pandemia de coronavirus.Este o evoluție care vine in contradicție cu obiectivele Comisiei Europene de ”inverzire” a transportului de marfuri.Executivul de la Bruxelles…