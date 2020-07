Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez Mark Rutte a declarat marti in fata camerei inferioare a parlamentului ca este „destul de pesimist” cu privire la sansele unui plan de relansare al UE, fiind tot mai deschis la subventii, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- ”Nu vom accepta un compromis slab” referitor la propunerea Comisiei Europene de a constitui un fond de redresare pentru finantarea economiilor europene afectate de coronavirus”, a declarat Conte reporterilor la Lisabona, vorbind alaturi de premierul Antonio Costa. Conte a spus ca ”raspunsul trebuie…

- Negocierile "avanseaza" asupra planului de relansare post-pandemie al Uniunii Europene, a afirmat presedintele francez, Emmanuel Macron, la sosirea marti seara intr-o vizita in Regatul Tarilor de Jos pentru discutii cu premierul Mark Rutte, noteaza AFP. Olanda se numara printre cele patru…

- Numarul persoanelor fara loc de munca in Romania, din cauza coronavirus, se cifreaza deja la aproximativ 1.000.000, luand in calcul contractele de munca suspendate și incetate la finalul lunii mai. La aceasta cifra se va adauga numarul romanilor veniți din strainatate, care sunt in cautarea unui…

- Nu este nici o surpriza ca propunerile Ursulei von der Leyen sunt in foarte mare masura conforme cu ideile propuse anterior de Franța și Germania . Șefa Comisiei este nemțoaica și a fost desemnata in funcție la propunerea lui Macron. Astfel, relansarea economiei UE dupa epidemie ar trebui sa se bazeze…

- Conform Reuters, citata de Agerpres, este prevazut un pachet de imprumuturi si subventii in valoare de mai multe sute de miliarde de euro. Sursele televiziunii germane N-TV au aflat ca sefii Comisiei Europeane ar dori sa mobilizeze o suma totala de 750 de miliarde de euro, dintre care 500 de miliarde…

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana se vor reuni joi intr-o videoconferinta, insa sunt sanse slabe sa se ajunga la o decizie finala cu privire la modul in care va fi finantata revenirea economiei dupa pandemia de coronavirus, sustin surse diplomatice si oficiali citati de Reuters.…