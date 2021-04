Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a promis duminica sprijinul "neclintit" al UE acordat Kievului si, in acelasi timp, si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu miscarile de trupe ruse langa Ucraina, noteaza AFP. "Urmarim cu profunda ingrijorare activitatea militara rusa in jurul Ucrainei", a postat pe Twitter Josep Borrell dupa o conversatie la telefon cu ministrul de externe ucrainean, Dmitri Kuleba. "Sprijinul neclintit al UE pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei", a adaugat el. Josep Borrell a facut cunoscut ca va discuta cu seful diplomatiei de la Kiev si cu…