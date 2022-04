Stiri pe aceeasi tema

- „Pe baza deciziei inaltului reprezentant (pentru relatiile externe - n. red.) Josep Borrell, 19 membri ai Misiunii Permanente a Federatiei Ruse la UE din Bruxelles au fost declarati personae non gratae”, a comunicat blocul european.Uniunea a urmat astfel exemplul dat de mai multe tari membre - Franta,…

- Zece reprezentanți ai Ambasadei Rusiei la București au fost declarați „personae non gratae” pe teritoriul Romaniei, a anunțat marți Ministerul Afacerilor Externe. Intr-un comunicat de presa, MAE informeaza ca autoritațile romane „au decis declararea ca personae non gratae pe teritoriul Romaniei a 10…

- Inmatricularile de masini noi in Europa s-au deteriorat si mai mult in februarie, dupa ce au atins un minim record in ianuarie, deoarece intreruperile lantului de aprovizionare au continuat sa afecteze sectorul auto din intreaga regiune, potrivit datele Asociatiei producatorilor de automobile din regiune…

- Ultimul sondaj Eurobarometru, ”Parlemeter”, arata ca 42% dintre europeni considera sanatatea publica cea mai mare prioritate. Același sondaj indica faptul ca 40% dintre europeni sunt interesați de lupta contra saraciei și a excluderii sociale. 39% dintre europeni, in special tineri, considera ca lupta…

- Peste 100 de state și teritorii din toata lumea sunt in zona roșie, potrivit listei actualizate vineri, 21 ianuarie, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Potrivit noilor modificari, romanii vaccinați sau care au trecut prin boala care se intorc din state aflate in zona de risc epidemiologic,…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sint asociate cu contact in afara țarii: 5-Franța, 2-Belgia, 2-Marea Britanie, 1-Romania, 1-Suedia, 1-Spania, 1-Ucraina,…

