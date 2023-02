Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa consolideze controalele in ceea ce priveste vizele si securitatea frontierelor pentru a-i impiedica pe spionii rusi sa intre in spatiul Schengen, a declarat vineri, la Atena, in cadrul unei conferinte privind controlul frontierelor, comisarul european pentru Afaceri Interne,…

- Comisarul european a mentionat ca presedintele rus Vladimir Putin "doreste de asemenea sa distruga Uniunea Europeana... Suntem o amenintare pentru el, avem democratie, libertate, prosperitate"."Avem nevoie de controale mai stricte asupra cererilor de viza si de o securitate mai mare la frontierele noastre", a…

- Comisarul UE pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a reafirmat marti ca Romania si Bulgaria indeplinesc toate criteriile UE pentru a deveni membre ale spatiului Schengen, subliniind ca acest lucru a fost foarte clar si dupa misiuni suplimentare de verificare efectuate de Comisie inainte de ultimul…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat dezamagirea, joi, dupa Consiliul JAI care a respins accederea Romaniei si Bulgariei la Schengen, si le-a transmis un mesaj cetatenilor acestor tari: Meritati sa fiti membri, meritati sa fiti in Schengen.

- Ylva Johansson, comisarul UE pentru Afaceri Interne, s-a declarat "dezamagita" de respingerea admiterii Romaniei si Bulgariei in Schengen, in timp ce Vit Rakusan, ministrul de Interne din Cehia, tara care exercita Presedintia Consiliului UE, a reafirmat ca cele doua tari indeplinesc criteriile.

- In aceasta dimineața, acolo a inceput Consiliul pentru Justitie si Afaceri Interne (JAI), privind extinderea zonei de libera trecere cu trei state – Romania, Bulgaria si Croatia. Potrivit unor surse de la Bruxelles, Austria și Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei. Olanda ar fi…

- Ylva Johansson spune ca Uniunea Europeana a luat deja masuri pentru raspunde preocuparilor Vienei in ceea ce privește stoparea valului de emigranți. Intrebata despre șansele reale de aderare, oficialul a spue ca „o dinamica foarte buna”. „Ma astept sa fie un Consiliu foarte dinamic, cu foarte mult angajament…