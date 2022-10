Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat, luni, „atacurile oribile” cu rachete asupra mai multor orașe ucrainene. „Condamn ferm atacurile oribile ale Rusiei cu rachete asupra orașelor și infrastructurii civile ucrainene. Uciderea oamenilor nevinovați trebuie sa inceteze. Vom continua sa sprijinim Ucraina…

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. ”Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…

- Sentința unui soldat rus, care a fost condamnat la inchisoare pe viața in luna mai pentru uciderea unui civil in Ucraina, a fost redusa la 15 ani de inchisoare in urma unui apel, a anunțat, vineri, un tribunal din Kiev, potrivit AFP. “Apelul depus de aparare a fost acceptat partial. Sentinta a fost…

- Eurovision Song Contest va avea loc anul viitor in Marea Britanie, anunta BBC. Organizatorii concursului au decis ca evenimentul nu poate avea loc in tara castigatoare, Ucraina, din cauza razboiului care continua dupa invazia Rusiei. Marea Britanie s-a clasat pe locul al doilea la concursul din acest…

- Uniunea Europeana (UE) a impus mai multe sanctiuni Rusiei, joi, pe fondul razboiului din Ucraina, dupa ce statele membre ale blocului au sustinut o serie de masuri care ar include importurile de aur si ar inaspri controalele exporturilor asupra unor bunuri de inalta tehnologie, relateaza The Associated…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a ordonat forțelor Rusiei sa „intensifice acțiunile” in Ucraina. Acesta „a inspectat” trupele rusești ce lupta in Ucraina, spunand ca a „vizitat un post de comanda” insa nu a precizat locul sau data, potrivit Kiev Independent. Institutul pentru Studiul Razboiului…

- Seful administratiei prezidentiale ucrainene, Andrii Iermak, indeamna Parlamentul ucrainean sa infiinteze un Comitet insarcinat cu controlul armamentului primit de catre Ucraina din Occident in lupta impotriva Rusiei, o initiativa care intervine dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a exprimat ingrjorarea…

- Averi ale unor oligarhi si unor entitati – in valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro – au fost blocate in Uniunea Europeana (UE), in principal in cinci state membre, in baza sanctunilor impuse Rusiei din cauza Razboiului din Ucraina, a anuntat, marti, comisarul european insarcinat cu Justitia,…