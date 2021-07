Uniunea Europeană a convenit să amâne un plan privind introducerea unei taxe corporative la nivelul UE, la presiunea SUA Cele mai mari 20 de economii din lume (G20) au aprobat sambata un plan pentru o reforma globala a impozitului pe profit, care ar introduce un nivel minim de impozitare si ar schimba modul in care companiile mari precum Amazon si Google sunt impozitate, bazat partial pe locul unde isi vand produsele si serviciile mai degraba decat pe locul unde sunt inregistrate. Reforma, daca ar fi finalizata in octombrie, ar avea nevoie de aprobarea parlamentara in cele peste 130 de tari care o sustin, inclusiv in Congresul SUA, unde s-ar putea confrunta cu opozitia republicanilor. Toate statele membre UE trebuie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de finanțe ai G20 - grupul celor mai dezvoltate economii și al celor mai mari state emergente din lume - au convenit, sambata, la Veneția, asupra masurilor menite sa opreasca multinaționalele sa iși transfere profiturile in paradisuri fiscale.

- Pandemia a schimbat percepția romanilor privind traiul in mediul rural, iar 62% spun acum ca s-ar muta la țara, in anumite condiții, in decurs de un an sau doi, potrivit unul sondajului "Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat de Kantar, citat de Agerpres și news.ro.Conform…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles. Propunerea venita din partea liderilor Germaniei si Frantei a luat prin surprindere oficiali ai UE, iar țari precum Lituania, Letonia,…

- Atat Amazon cat si Facebook vor intra sub incidenta noilor propuneri privind impozitul minim de 15% pe profitul companiilor, valabil la nivel global, convenit sambata de ministrii de Finante ai tarilor din G7, a anuntat secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, transmite Reuters. Intrebata daca cele…

- Atat Amazon cat si Facebook vor intra sub incidenta noilor propuneri privind impozitul minim de 15% pe profitul companiilor, valabil la nivel global, convenit sambata de ministrii de Finante ai tarilor din G7, a anuntat secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, transmite Reuters, citat de agerpres.…

- Ministrul irlandez de Finanțe, Paschal Donohoe, a declarat marți ca Irlanda nu intenționeaza sa își mareasca rata impozitului pe profit, una dintre cele mai scazute din lume, respingând planul președintelui american Joe Biden de a stabili o rata de impozitare la nivel mondial de „cel…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a discutat marti cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, el afirmand ca, ''la cat de rau arata acum lucrurile'', premierul Florin Citu ''se va intoarce din nou cu…

- Marcel Ciolacu a avut marți o discuție online cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, tema principala fiind „salvarea Planului Național de Redresare și Reziliența”. Liderul PSD considera ca lucrurile „arata rau” și crede ca „premierul Cițu se va intoarce din nou cu mana goala de la Bruxelles”.